"Нет воды": на захваченной части Луганщины произошла серьезная авария

В "ЛНР" случилась серьезная авария на водопроводе / УНИАН

На захваченной боевиками части Луганской области произошла серьезная авария на водопроводе, остановлена насосная станция.

Из-за аварии без воды осталась часть села Красный Луч, также водоснабжения частично нет в поселке Родаково, пишет РИА Новости со ссылкой на сведения так называемой пресс-службы "министерства чрезвычайных ситуаций" самопровозглашенной "ЛНР".

По данным псевдоведомства, всего остановлено водоснабжение 1 267 абонентов. Воды также нет в локомотивном депо, в поликлинике, в школе и в детском саду.

Ремонтные работы планировали проводить в воскресенье, 16 мая.

"В связи с порывом на водоводе остановлена насосная станция... По этой причине без водоснабжения остаются частично поселок Родаково – 1 132 абонента, частично село Красный Луч – 135 абонентов…", – поделились в "МЧС ЛНР".

Читайте такжеПожар на газопроводе в Луганске: главные подробности и неожиданная угрозаСправка. Поселок Родаково находится в Славяносербском районе Луганской области, по состоянию на 2019 год там насчитали 6 155 жителей, пишет Википедия.

Село Красный Луч/Мамушево расположено в Славяносербском районе Луганщины, точное количество жителей неизвестно.

Родаково и Красный Луч были захвачены боевиками "ЛНР" в 2014 году.