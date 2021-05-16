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"Нет воды": на захваченной части Луганщины произошла серьезная авария

16 мая 2021, 15:08
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В так называемой "ЛНР" в двух населенных пунктах без водоснабжения остались свыше тысячи абонентов.

В ЛНР произошла серьезная авария на водопроводе
В "ЛНР" случилась серьезная авария на водопроводе / УНИАН

На захваченной боевиками части Луганской области произошла серьезная авария на водопроводе, остановлена насосная станция.

Из-за аварии без воды осталась часть села Красный Луч, также водоснабжения частично нет в поселке Родаково, пишет РИА Новости со ссылкой на сведения так называемой пресс-службы "министерства чрезвычайных ситуаций" самопровозглашенной "ЛНР".

По данным псевдоведомства, всего остановлено водоснабжение 1 267 абонентов. Воды также нет в локомотивном депо, в поликлинике, в школе и в детском саду.

Ремонтные работы планировали проводить в воскресенье, 16 мая.

"В связи с порывом на водоводе остановлена насосная станция... По этой причине без водоснабжения остаются частично поселок Родаково – 1 132 абонента, частично село Красный Луч – 135 абонентов…", – поделились в "МЧС ЛНР".

Читайте такжеПожар на газопроводе в Луганске: главные подробности и неожиданная угрозаСправка. Поселок Родаково находится в Славяносербском районе Луганской области, по состоянию на 2019 год там насчитали 6 155 жителей, пишет Википедия.

Село Красный Луч/Мамушево расположено в Славяносербском районе Луганщины, точное количество жителей неизвестно.

Родаково и Красный Луч были захвачены боевиками "ЛНР" в 2014 году.

Агрессия России на Донбассе

  • В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
  • В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.
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