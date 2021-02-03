На самой большой ТЭЦ в Украине произошла авария, люди остались без света

В Энергодаре на ТЭЦ произошла авария

В Запорожской области в городе Энергодаре на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город и еще несколько населенных пунктов остались без света.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат местного горсовета Анатолий Анохин. Информацию также подтвердил мэр города Дмитрий Орлов.

"Весь город без света… По всем признакам – серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена, воды нет – остановились насосы", – написал депутат.

В соцсетях пишут, что слышали взрыв и пишут якобы о пожаре на ТЭС. Анохин отмечает, что гул, который все слышали – аварийный сброс пара на станции.

Запорожская ТЭC — самая мощная тепловая электростанция Украины с общей установленной электрической мощностью 3650 МВт. Расположена у города Энергодар Запорожской области на левом берегу Каховского водохранилища. Высота труб ТЭС около 320 метров и являются одними из самых высоких в Европе. Состоит из двух очередей: первая очередь из 4 энергоблоков, работающих на угле и вторая очередь из 3 энергоблоков, работающих на газе.

Принадлежит "ДТЭК Днепроэнерго" Рината Ахметова.

В непосредственной близости к станции находится самая мощная электростанция в Европе — Запорожская АЭC.

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