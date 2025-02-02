Жених Леси Никитюк впервые признался, чем "укротил Королеву"

Кратко:
- Дмитрий Бабчук и Леся Никитюк помолвлены
- Жених ведущей поделился, что покорить ее ему помог юмор
Украинскому военному Дмитрию Бабчуку удалось заполучить одну из самых завидных холостячек украинского шоу-бизнеса - украинскую ведущую, модель и актрису Лесю Никитюк. Свой роман пара перестала скрывать в октябре 2024 года, а в первых числах января 2025-го - объявила о помолвке.
Впрочем, про отношения Бабчука и Никитюк практически ничего не известно: когда и как они начались, как развивались и т.д. Завесу тайны в своем блоге в Instagram недавно приоткрыл Дмитрий.
Военный признался, что покорил Лесю Ивановну своим чувством юмора. Правда, сердце эффектной блондинки дрогнуло далеко не сразу - не каждый может посоревноваться с Никитюк в остроумии, поэтому планка наверняка была достаточно высокой.
"Закинул ей пару шуточек на оценку. Сработало где-то с 30-го раза", - написал Дмитрий и показал фото с Лесей. В кадре влюбленные сидят с косметическими масками на лицах, Никитюк хвастается обручальным кольцом от Бабчука.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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