Жених Леси Никитюк поделился романтичным фото с ведущей

Такую Леди Ле публика еще не видела.

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Леся Никитюк новости - Дмитрий Бабчук показал сэлфи с Лесей Никитюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Две недели назад Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук обручились

Жених ведущей показывает семейную идиллию со звездной возлюбленной

В октябре 2024 года украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк подтвердила, что встречается с 28-летним военным Дмитрием Бабчуком. В первые дни 2005 года она получила предложение руки и сердца от своего бойфренда.

Пара практически не делится подробностями своих отношений, и уж тем более пока ничего не известно про их свадьбу. Очевидно одно - Никитюк и Бабчук наслаждаются обществом друг друга.

видео дня

Недавно жених ведущей в своем блоге в Instagram опубликовал особенное сэлфи. Оно же позже появилось на странице Леси Ивановны.

В кадре Бабчук позирует в военной форме. К нему прильнула Никитюк в черном мини-платье. Она обнимает своего возлюбленного пока тот делает их совместное фото при помощи зеркала.

Леся Никитюк новости - Дмитрий Бабчук показал сэлфи с Лесей Никитюк / instagram.com/special_my_profession

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Grisana, которая не попала в финал Нацотбора на Евровидение-2025 от Украины, идет на конкурс от другой страны.

Также украинская певица Tayanna пожаловалась на осложнения после болезни, из-за которых она теперь не может заниматься творчеством. На ее состояние повлияли события прошлого года.

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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