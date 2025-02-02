Сумская рассказала, как целовалась с Козловским "по-настоящему": "Было приятно"

Ольга Сумская призналась, как этот поцелуй повлиял на ее брак с Виталием Борисюком.

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Ольга Сумская раскрыла подробности поцелуя с Виталием Козловским / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumsk

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Как Виталий Борисюк отреагировал на порыв певца

Украинские звезды Ольга Сумская и Виталий Козловский - давние друзья. Но однажды между ними произошла пикантная история. Певец пригласил актрису и ее мужа, актера Виталия Борисюка, на вечеринку по случаю своего Дня рождения.

На праздник Сумская явилась без спутника. Встречая дорогую гостью, Козловский поцеловал ее. Этот его жест показался актрисе чуть больше, чем просто дружеским.

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"Мы были приглашены на день рождения Виталия Козловского. А Виталий (Борисюк - прим. редактора) не смог, у него был концерт. Я пошла, поздравляю, подарки, все... И Виталий Козловский просто от чувств, от чистого сердца взял и поцеловал меня, ну, по-настоящему. Немного дольше, чем хотелось бы. Несколько странно, но это было очень приятно", - призналась Ольга Сумская на шоу "Запитала".

Увы, муж актрисы не был так же доволен поцелуем, как и она. Сумская призналась, на какое-то время их отношения стали чуть более холодными, чем обычно. Однако со временем Виталий Борисюк сменил свой гнев на милость.

"Немножко прохладные были потом отношения, а потом все наладилось. Поцелуи мужа слаще", - отметила актриса.

Кто такая Ольга Сумская / инфографика: Главред

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Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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