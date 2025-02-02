Мощный авиаудар РФ по Херсону: людей достают из-под завалов - детали

В городе уничтожено "очень много гражданского имущества".

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Удар РФ по Херсону / коллаж: Главред, фото: t.me/khersonskaODA

Кратко:

Оккупанты нанесли авиаудары по центру Херсона

Есть раненые и есть существенные разрушения гражданской инфраструктуры

По состоянию на 18:00 из-под завалов вытащили двух человек

Российские оккупанты около 16:00, 2 февраля, нанесли авиаудары по центру Херсона, город содрогнулся от взрывов. Под обстрел попали жилые кварталы, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали три человека. О последствиях атаки сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Херсон содрогнулся от авиаударов, которые враг цинично наносил по жилым кварталам. К счастью, никто не погиб, но есть раненые и есть существенные разрушения гражданской инфраструктуры", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, на место прилета оперативно прибыли медики, полицейские, спасатели, коммунальщики. По состоянию на 18:00 из-под завалов вытащили двух человек, еще одного достают.

"Это очередной террористический акт РФ в отношении гражданского населения. Слава Богу, пока никто не погиб, есть трое пострадавших. Уже двух достали из-под завалов, и наши героические медики уже оказывают помощь. А наши работники ГСЧС с полицией достают еще одного живого человека из-под завалов", - сообщил он.

Чиновник также добавил, что уничтожено "очень много гражданского имущества". При этом "ни одного военнослужащего не находилось и не находится рядом".

Последствия удара РФ по Херсону - видео:

"Наши коммунальные службы будут наводить порядок и оказывать всю помощь гражданскому населению, гуманитарную помощь, а также получать заявления для выплат нашим людям, которые пострадали от этих террористических актов", - подчеркнул Мрочко.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 31 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по историческому центру города Одесса. В эпицентре террористического обстрела РФ оказались европейские дипломаты.

30 января армия РФ нанесла удар по одному из 10-ти этажных жилых домов в городе Сумы. В результате атаки предварительно разрушены 9 квартир и 12 балконов.

29 января российские оккупанты атаковали окрестности Чернигова ударными беспилотниками типа Shahed. В результате атаки дроном возник пожар в двух нежилых зданиях.

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Кто такой Роман Мрочко? Мрочко Роман Николаевич (род. 8 апреля 1989 года, г. Ленинск (Байконур) Кзыл-Ордынской области Казахская ССР) - украинский юрист, военный прокурор, полковник. Со 2 марта 2023 года - начальник Херсонской городской военной администрации, сообщает Википедия.

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