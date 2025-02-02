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Украину могут заставить принять "зверски болезненные решения": названы 4 пункта

Мария Николишин
2 февраля 2025, 22:01
1676
Американцы, вероятно, на переговорах будут действовать методом кнута и пряника.
Украину могут заставить принять 'зверски болезненные решения': названы 4 пункта
Украину могут заставить принять болезненные решения / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Главное из заявления экс-министра:

  • Украину могут заставить принять "болезненные" решения
  • США могут давить, чтобы Украина признала оккупированные территории
  • РФ будет отстаивать права русского языка в Украине

Украина, вероятно, будет вынуждена принять "зверски болезненные" решения во время переговоров. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Radio NV.

"Это совершенно очевидно, решения будут сложные и зверски болезненные для наших эмоций, не только в смысле политики, поскольку политика по определению цинична, но для нас с вами, для украинцев. Я не претендую на то, что предоставлю вам через запятую исключительный список этих решений", - сказал он.

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В частности, Климкин рассуждает, что Украина не согласится юридически признать оккупированные территории российскими, но предполагает, что американцы будут давить, чтобы мы признали это квазиполитически.

"Например, чтобы сказали, что мы не трогаем оккупированные территории и они остаются в том статусе", - отмечает экс-министр.

По его словам, возможно, американцы скажут двигаться к варианту, который был во времена СССР для стран Балтии (большинство государств, в том числе и США отказались признать советскую оккупацию стран Балтии, но не предпринимали никаких действий против СССР, молча согласившись на существующее положение вещей - ред.)

"Третий момент - американцы точно будут действовать методом кнута и пряника. И будут говорить Путину: "если все будет плохо - то закрутим гайки, а если не очень плохо - что-то отпустим". И часть санкций будет отменена. Так же сделают и европейцы вслед за американцами", - говорит Климкин.

Он также добавил, что четвертый момент связан с определением нашей не территориальной суверенности, а суверенности в смысле наших решений - как внутриполитических, так и внешнеполитических.

"В вопросе внешней политики речь идет о вступлении Украины в НАТО и сотрудничестве с Альянсом на нашей территории. А с точки зрения внутренней политики - российский режим будет пытаться раздолбать Украину любым путем, распылить, ввести какие-то варианты изменений конституционного строя. И речь идет не о выборах, а о федерализации", - отмечает Климкин.

Кроме того, он предполагает, что РФ будет отстаивать права русского языка и Московского патриархата в Украине.

Переговоры с РФ - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп мог бы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, применяя угрозу санкций против российской энергетической и банковской сфер, а также путем продолжения военной поддержки Украины.

Также Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

В то же время, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Кремль прилагает усилия, чтобы заставить американского президента Дональда Трампа согласиться на требования российского диктатора Владимира Путина по Украине.

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Кто такой Павел Климкин?

Павел Анатольевич Климкин - украинский государственный деятель и дипломат российского происхождения, Чрезвычайный и Полномочный Посол, с 19 июня 2014 до 29 августа 2019 года - Министр иностранных дел Украины в первом и втором правительствах Арсения Яценюка и в правительстве Владимира Гройсмана, пишет Википедия.

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