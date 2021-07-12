"Незабутні враження": блогерка пірнула у водорості і потролила відпочинок в Одесі

Блогерка пірнула у водорості і потролила відпочинок в Одесі / УНІАН

Відома українська блогерка Таня Носевуч, яка має в активі більш ніж 200 тисяч передплатників, записала ролик про відпочинок в Одесі прямо в гущі водоростей. Відео вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Дівчина зайшла в море і звідти рекламує, як добре відпочивати на одеських пляжах. Сама ж блогер сидить посеред суцільних водоростей, де, власне, і поплавати ніде.

"Якщо ви вибираєте між Чорногорією і Болгарією, між Туреччиною і Арабськими Еміратами, то я рекомендую вам Одесу! Незабутні враження", - сказала блогер, і набравши дві жмені водоростей, попливла серед них до берега.

На закінчення свого ролика носі додала, що йод, що міститься у водоростях, дуже корисний для організму.

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Нагадаємо, раніше скандально відомий блогер і харків'янин Євген Івашко відзначився черговою витівкою.

Хлопець прогулявся в міському ТЦ "Нікольський" в одязі священика з кропилом і картонним головним убором з намальованим червоним хрестом спереду. Нібито освячував ТЦ "від мінування". Відповідні кадри він виклав на своїй сторінці в Instagram.

Такий вчинок Івашко аргументував множинними скаргами на ТЦ про підпали і "мінування".