"Незабываемые впечатления": блогерка нырнула в водоросли и потроллила отдых в Одессе

Блогерка нырнула в водоросли и потроллила отдых в Одессе / УНИАН

Известная украинская блогерка Таня Носевуч, которая имеет в активе более чем 200 тысяч подписчиков, записала ролик об отдыхе в Одессе прямо в гуще водорослей. Видео она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Девушка зашла в море и оттуда рекламирует, как хорошо отдыхать на одесских пляжах. Сама же блогер сидит посреди сплошных водорослей, где, собственно, и поплавать негде.

"Если вы выбираете между Черногорией и Болгарией, между Турцией и Арабскими Эмиратами, то я рекомендую вам Одессу! Незабываемые впечатления", — сказала блогер, и набрав две горсти водорослей, поплыла среди них к берегу.

В окончание своего ролика Носе добавила, что йод, содержащийся в водорослях, очень полезен для организма.

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Напомним, ранее скандально известный блогер и харьковчанин Евгений Ивашко отличился очередной выходкой.

Парень прогулялся в городском ТЦ "Никольский" в облачении священника с кропилом и картонным головным убором с нарисованным красным крестом спереди. Якобы освящал ТЦ "от минирования". Соответствующие кадры он выложил на своей странице в Instagram.

Такой поступок Ивашко аргументировал множественными жалобами на ТЦ о поджогах и "минировании".