"Ні унітазів не залишив, ні розеток": колишній генпрокурор Піскун скандально виїхав з держдачі

Святослав Піскун / УНІАН

Тричі колишній генпрокурор Святослав Піскун через місяць зволікань з'їхав з державної дачі в Конча-Заспі. Як розповів директор Будинку відпочинку Конча-Заспа Олександр Гурин в коментарі порталу Новий час, забрав собою все майно і навіть викрутив розетки.

Гурин зазначив, що перший будинок, в якому були сауна, джакузі, більярдний зал, Святослав Піскун побудував в 2000-х, вклавши в ремонт 6 мільйонів гривень. У 2019 році у нього з'явився особняк Honka за 1 мільйон гривень.

Однак у травні 2021 року з ексгенпрокурором в односторонньому порядку розірвали договір оренди державної дачі, яку він оформив на 49 років ще в 2002 році. Виїжджаючи з неї, Піскун забрав всі меблі, зняв унітази і викрутив всі розетки.

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Нагадаємо, раніше 14 травня Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО пообіцяв провести аудит держрезиденцій у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Адже зараз право на пільгове проживання на держземлі мають колишні судді, прокурори, правоохоронці та митники.У цьому контексті Зеленський згадав прізвища ексгенпрокурора Святослава Піскуна, міністрів часів експрезидента Віктора Януковича - Дмитра Табачника та Раїси Богатирьової та директора Департаменту корпорації Богдан Олександра Ільїна.

Директор Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Олександр Гурин заявляв, що в судовому порядку засудили своє виселення десятеро осіб ‒ серед яких колишні і нинішні чиновники.