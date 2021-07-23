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"Ни унитазов не оставил, ни розеток": бывший генпрокурор Пискун скандально выехал с госдачи

23 июля 2021, 12:16

По словам директора дома отдыха Конча-Заспа Александра Гурина, процесс выезда с госдачи трижды бывшего генпрокурора Святослава Пискуна занял целый месяц.

Святослав Пискун
Святослав Пискун / УНИАН

Трижды бывший генпрокурор Святослав Пискун через месяц проволочек съехал с государственной дачи в Конча-Заспе. Как рассказал директор дома отдыха Конча-Заспа Александр Гурин в комментарии порталу Новое время, забрал собой все имущество и даже выкрутил розетки.

Гурин отметил, что первый дом, в котором были сауна, джакузи, бильярдный зал, Святослав Пискун построил в 2000-х, вложив в ремонт 6 миллионов гривен. В 2019 году у него появился особняк Honka за 1 миллион гривен.

Однако в мае 2021 года с экс-генпрокурором в одностороннем порядке расторгли договор аренды государственной дачи, которую он оформил на 49 лет еще в 2002 году. Выезжая из нее, Пискун забрал всю мебель, снял унитазы и выкрутил все розетки.

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Напомним, ранее 14 мая Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО пообещал провести аудит госрезиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Ведь сейчас право на льготное проживание на госземли имеют бывшие судьи, прокуроры, правоохранители и таможенники.В этом контексте Зеленский упомянул фамилии экс-генпрокурора Святослава Пискуна, министров времен экс-президента Виктора Януковича – Дмитрия Табачника и Раисы Богатыревой и директора департамента корпорации Богдан Александра Ильина.

Директор дома отдыха "Конча-Заспа" Александр Гурин заявлял, что в судебном порядке осудили свое выселение десятеро человек ‒ среди которых бывшие и нынешние чиновники.

госдача новости Украины Святослав Пискун
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