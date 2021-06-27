Пытаются остаться через суд: бывшие топ-чиновники не хотят уезжать с шикарных дач под Киевом

Государственная дача в Конча-Заспе / Громадське

В элитном поселке Конча-Заспа (Киевская область) жители государственных дач не хотят съезжать навсегда. В судебном порядке осудили свое выселение десятеро человек ‒ среди которых бывшие и нынешние чиновники, а также судьи, сообщает Громадське.

На двух арендаторов дирекция дома отдыха Государственного управления делами написала заявление в полицию. Речь идет о бывшем начальнике Главного управления разведки Минобороны Василии Бурбе и судье Конституционного суда Александре Литвинове.

Директор дома отдыха "Конча-Заспа" Александр Гурин рассказал, что сын Литвинова уничтожил номер, оставил его с "разбитыми стенами", а Бурба демонтировал оборудование, принадлежащее государству.

К слову, оба чиновника подали иски против выселения.

Еще иски подали:

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отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий,

судья КСУ Игорь Слиденко,

бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий,

предпринимательница Ольга Залиско,

пластический хирург Максим Иванчук,

народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский,

бывший вице-премьер-министр Владимир Семиноженко,

бывший председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.

Также не хотят съезжать экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов и бывший руководитель Одесского рыбного хозяйства Сергей Юрченко. Хотя Гурин добавил, что с большинством жителей госдач удалось договориться.

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Напомним, 13 мая на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассмотрели вопросы государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Президент Владимир Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций и определить перечень людей, которые там живут. Таким образом глава государства анонсировал "великое переселение народов".

Зеленский пояснил, что чиновники могут там жить только, пока они работают. Однако арендовать дачи следует по рыночным ценам.