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Табачник, Богатырева, Пискун: в СНБО назвали 20 бывших топ-чиновников, которых выселяют с госдач

5 июня 2021, 09:52

Десятки бывших чиновников должны покинуть госдачи, расположенные у Киева, сказал Данилов.

Данилов поделился, что с госдач выселяют десятки бывших чиновников
С госдач выселяют десятки бывших чиновников, поделился Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что из государственных дач, расположенных под Киевом, выселяют первых 20 бывших чиновников, которые живут там незаконно.

Оставляют дачи, в частности, бывший министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева и Святослав Пискун, который занимал пост генпрокурора, рассказал Данилов после заседания СНБО на брифинге, который транслировал 24 канал.

Секретарь Совета подчеркнул, что бывших чиновников выселяют c дач, которые находятся в Пуще-Водице и в Конча-Заспе.

Кого еще из известных личностей выселяют с госдачи:

  • Людмила Зубко. Возможно, речь идет о жене бывшего вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко;
  • Бывший руководитель Одесского рыбного хозяйства Сергей Юрченко;
  • Член семьи Юрченко Лидия Гарилюк;
  • Бывший вице-премьер Иван Васюник;
  • Экс-министр юстиции Александр Лавринович;
  • Бывший глава Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре Валерий Череп;
  • Экс-прокурор Киевской области Юрий Гайсинский;
  • Бывший вице-премьер-министр Владимир Семиноженко;
  • Экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов.

Напомним, в середине мая после очередного заседания СНБО президент Владимир Зеленский поручил провести аудит госдач в Пуще-Водице и Конча-Заспе и выяснить, кто там живет.

Глава государства добавил, в 2014 году во время президентства Петра Порошенко на госдачах за символичную плату разрешили жить ряду "непонятных лиц". Украинский лидер также анонсировал "великое переселение народов".

Дмитрий Табачник Раиса Богатырева Алексей Данилов Святослав Пискун
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