Табачник, Богатырева, Пискун: в СНБО назвали 20 бывших топ-чиновников, которых выселяют с госдач

С госдач выселяют десятки бывших чиновников, поделился Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что из государственных дач, расположенных под Киевом, выселяют первых 20 бывших чиновников, которые живут там незаконно.

Оставляют дачи, в частности, бывший министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева и Святослав Пискун, который занимал пост генпрокурора, рассказал Данилов после заседания СНБО на брифинге, который транслировал 24 канал.

Секретарь Совета подчеркнул, что бывших чиновников выселяют c дач, которые находятся в Пуще-Водице и в Конча-Заспе.

Кого еще из известных личностей выселяют с госдачи:

Людмила Зубко. Возможно, речь идет о жене бывшего вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко;

Бывший руководитель Одесского рыбного хозяйства Сергей Юрченко;

Член семьи Юрченко Лидия Гарилюк;

Бывший вице-премьер Иван Васюник;

Экс-министр юстиции Александр Лавринович;

Бывший глава Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре Валерий Череп;

Экс-прокурор Киевской области Юрий Гайсинский;

Бывший вице-премьер-министр Владимир Семиноженко;

Экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов.

Напомним, в середине мая после очередного заседания СНБО президент Владимир Зеленский поручил провести аудит госдач в Пуще-Водице и Конча-Заспе и выяснить, кто там живет.

Глава государства добавил, в 2014 году во время президентства Петра Порошенко на госдачах за символичную плату разрешили жить ряду "непонятных лиц". Украинский лидер также анонсировал "великое переселение народов".