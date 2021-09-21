Ніякої дистанційки: українські школи в "жовтій" зоні закриють на карантин

Онлайн-навчання в українських школах не буде / УНІАН

Українським школам у містах, які потрапили в жовту зону карантину заборонили працювати дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинації викладачів і навіть свідоме саботування кампанії з щеплення.

Таке рішення прийняла Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, заявив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

"Така позиція Державної комісії ТЕБ і НС - онлайн-навчання не буде. Причиною став низький рівень вакцинації працівників навчальних закладів, іноді свідоме саботування з боку педагогів вакцинальної кампанії", — підкреслив чиновник.

Нагадаємо, 23 вересня Державна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення відправити всю Україну в "жовту" зону карантину . При цьому школи можуть закритися, навіть якщо там 80% співробітників будуть вакциновані від COVID-19.

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