"Нова загроза": Лукашенко звинуватив керівництво України в конфронтації

Олександр Лукашенко / Reuters

В основі політики керівництва України нібито лежить конфронтація, заявив Олександр Лукашенко.

Як підкреслив він в ході наради з керівництвом силових структур Білорусі, це несе додаткову загрозу для його країни, повідомляє Telegram-канал Пул першого.

Крім того, Лукашенко також вирішив, що керівництво України нібито проводить "антинародний курс".

"Керівництво України, проводячи антинародний курс там, взяло орієнтацію конфронтації. Ми не говоримо, куди вони там-на захід, на схід йдуть, на південь - неважливо. Це їхня справа визначатися. Але в основі їхньої політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, яких ми не мали раніше", - додав він.

Раніше Лукашенко оголосив про готовність при необхідності забезпечити розміщення підрозділів збройних сил Росії у тому випадку, якщо з'явиться загроза Союзній державі.

Він сказав, що в ситуації загрози Союзній державі Білорусь може "поставити під рушницю" 500 тисяч осіб. При цьому в разі необхідності на території республіки можуть бути розміщені російські війська.