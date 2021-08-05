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"Новая угроза": Лукашенко обвинил руководство Украины в конфронтации

5 августа 2021, 11:55
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Руководство Украины якобы проводит "антинародный курс", считает Александр Лукашенко.

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

В основе политики руководства Украины якобы лежит конфронтация, заявил Александр Лукашенко.

Как подчеркнул он в ходе совещания с руководством силовых структур Беларуси, это несет дополнительную угрозу для его страны, сообщает Telegram-канал Пул первого.

Кроме того, Лукашенко также решил, что руководство Украины якобы проводит "антинародный курс".

"Руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там - на Запад, на Восток идут, на Юг - неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее", - добавил он.

Ранее Лукашенко объявил о готовности при необходимости обеспечить размещение подразделений вооруженных сил России в том случае, если появится угроза Союзному государству.

Он сказал, что в ситуации угрозы Союзному государству Беларусь может "поставить под ружье" 500 тысяч человек. При этом в случае необходимости на территории республики могут быть размещены российские войска.

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