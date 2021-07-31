Нового локдауну в Україні можна уникнути, але є умова - лікар

Локдауну в Україні можна уникнути / УНІАН

В Україні планують продовжити карантин, який поки що діє до 31 серпня. Крім того в МОЗ не виключають, що країна восени повернеться до суворіших обмежень, відповідних червоній зоні карантину.

Лікар-імунолог Борис Донський вважає, що локдауну в Україні можна уникнути, але для цього необхідно виконати певні умови. Зокрема, українці повинні зважиться на вакцинацію.

"Наші громадяни можуть так зробити, що в їхніх містах не буде локдаунів, якщо в найближчий місяць вони підуть і зроблять щеплення", - сказав Донський в ефірі каналу Obozrevatel.

При цьому, на його думку, якщо українці не вакцинуються, то потрібно буде готуватися до досить жорсткого локдауну.

Донський зазначив, що на відміну від попередніх локдаунів, тепер в Україні є спосіб зменшити рівень захворюваності й при цьому не вживати радикальних заходів.

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"Коли у нас не було вакцин, ми нічим не могли зупинити спалахи, тоді локдаун був єдиним способом уповільнити розвиток пандемії. Зараз є засіб, який дійсно може зупинити приріст. Але ми чомусь не використовуємо його ефективно", - констатував Донський.

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Лікар-імунолог додав, що Україні слід було б вжити й інших заходів для зменшення ризику поширення Дельта-штаму коронавірусу. Зокрема, не слід проводити масових заходів на кшталт хресного ходу в день Хрещення України-Руси, а також закрити кордони з країнами, в яких цей штам стрімко поширюється.

"Якщо ми і далі будемо проводити хресні ходи, то ми істотно прискоримо прихід цього спалаху. Якщо ж ми більш-менш будемо дотримуватися ізоляції, ми сповільнимо потрапляння Дельта-штаму в Україну. Якщо ми закриємо кордони з Росією та Індією, ми сповільнимо потрапляння хворих до нас і будемо мати більше часу", – підкреслив він.

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