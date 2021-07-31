Нового локдауну в Україні можна уникнути, але є умова - лікар

Тепер в Україні є спосіб зменшити рівень захворюваності й при цьому не вживати радикальних заходів. Але ми не використовуємо його ефективно.
В Україні планують продовжити карантин, який поки що діє до 31 серпня. Крім того в МОЗ не виключають, що країна восени повернеться до суворіших обмежень, відповідних червоній зоні карантину.
Лікар-імунолог Борис Донський вважає, що локдауну в Україні можна уникнути, але для цього необхідно виконати певні умови. Зокрема, українці повинні зважиться на вакцинацію.
"Наші громадяни можуть так зробити, що в їхніх містах не буде локдаунів, якщо в найближчий місяць вони підуть і зроблять щеплення", - сказав Донський в ефірі каналу Obozrevatel.
При цьому, на його думку, якщо українці не вакцинуються, то потрібно буде готуватися до досить жорсткого локдауну.
Донський зазначив, що на відміну від попередніх локдаунів, тепер в Україні є спосіб зменшити рівень захворюваності й при цьому не вживати радикальних заходів.
"Коли у нас не було вакцин, ми нічим не могли зупинити спалахи, тоді локдаун був єдиним способом уповільнити розвиток пандемії. Зараз є засіб, який дійсно може зупинити приріст. Але ми чомусь не використовуємо його ефективно", - констатував Донський.
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Лікар-імунолог додав, що Україні слід було б вжити й інших заходів для зменшення ризику поширення Дельта-штаму коронавірусу. Зокрема, не слід проводити масових заходів на кшталт хресного ходу в день Хрещення України-Руси, а також закрити кордони з країнами, в яких цей штам стрімко поширюється.
"Якщо ми і далі будемо проводити хресні ходи, то ми істотно прискоримо прихід цього спалаху. Якщо ж ми більш-менш будемо дотримуватися ізоляції, ми сповільнимо потрапляння Дельта-штаму в Україну. Якщо ми закриємо кордони з Росією та Індією, ми сповільнимо потрапляння хворих до нас і будемо мати більше часу", – підкреслив він.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Сьогодні в Україні немає нового спалаху епідемії COVID-19. Картина захворюваності в більшості регіонів залишається стабільною. Однак у Києві, Харківській та Луганській областях вже зараз спостерігається "загрозлива тенденція", заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.
- Станом на 28 липня в Україні виявили 17 випадків зараження Дельта-штамом коронавірусу. В основному в Києві, Закарпатській та Львівській областях.
- У США вважають, що штам Дельта, визнаний одним з найнебезпечніших через своїх мутацій, передається серед вакцинованих так само легко, як і серед інших людей. Крім того, цей штам вірусу, ймовірно, частіше призводить до ускладнень.
- В Україні ухвалили рішення посилити обмеження при перетині державного кордону. Тепер особам, які не вакциновані та повертаються в країну, потрібно буде надати негативний ПЛР-тест. В'їзд з Росії та Індії передбачає проходження 14-денної самоізоляції, яку не можна буде перервати.