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Нового локдауна в Украине можно избежать, но есть условие - врач

31 июля 2021, 08:41
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Теперь в Украине есть способ уменьшить уровень заболеваемости и при этом не предпринимать радикальных мер. Но мы не используем его эффективно.

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Локдауна в Украине можно избежать / УНИАН

В Украине планируют продлить карантин, который пока что действует до 31 августа. Кроме того в Минздраве не исключают, что страна осенью вернется к более суровым ограничениям, соответствующим красной зоне карантина.

Врач-иммунолог Борис Донской считает, что локдауна в Украине можно избежать, но для этого необходимо выполнить определенные условия. В частности, украинцы должны решится на вакцинацию.

"Наши граждане могут так сделать, что в их городах не будет локдаунов, если в ближайший месяц они пойдут и сделают прививку", – сказал Донской в эфире канала Obozrevatel.

При этом, по его мнению, если украинцы не вакцинируются, то нужно будет готовиться к довольно жесткому локдауну.

Донской отметил, что в отличие от предыдущих локдаунов, теперь в Украине есть способ уменьшить уровень заболеваемости и при этом не предпринимать радикальных мер.

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"Когда у нас не было вакцин, мы ничем не могли остановить вспышки, тогда локдаун был единственным способом замедлить развитие пандемии. Сейчас есть средство, которое действительно может остановить прирост. Но мы почему-то не используем его эффективно", - констатировал Донской.

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Врач-иммунолог добавил, что Украине следовало бы принять и другие меры для уменьшения риска распространения Дельта-штамма коронавируса. В частности, не следует проводить массовых мероприятий вроде крестного хода в день Крещения Украины-Руси, а также закрыть границы со странами, в которых этот штамм стремительно распространяется.

"Если мы и дальше будем проводить крестные ходы, то мы существенно ускорим приход этой вспышки. Если же мы более-менее будем придерживаться изоляции, мы замедлим попадание Дельта-штамма в Украину. Если мы закроем границы с Россией и Индией, мы замедлим попадание больных к нам и будем иметь больше времени", – подчеркнул он.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Сегодня в Украине нет новой вспышки эпидемии COVID-19. Картина заболеваемости в большинстве регионов остается стабильной. Однако в Киеве, Харьковской и Луганской областях уже сейчас наблюдается "угрожающая тенденция", заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
  • По состоянию на 28 июля в Украине выявили 17 случаев заражения Дельта-штаммом коронавируса. В основном в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.
  • В США считают, что штамм Дельта, признанный одним из самых опасных из-за своих мутаций, передается среди вакцинированных так же легко, как и среди других людей. Кроме того, этот штамм вируса, вероятно, чаще приводит к осложнениям.
  • В Украине приняли решение усилить ограничения при пересечении государственной границы. Теперь лицам, которые не вакцинированы и возвращаются в страну, нужно будет предоставить негативный ПЦР-тест. Въезд из России и Индии предполагает прохождение 14-дневной самоизоляции, которую нельзя будет прервать.
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