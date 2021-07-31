Нового локдауна в Украине можно избежать, но есть условие - врач

Локдауна в Украине можно избежать / УНИАН

В Украине планируют продлить карантин, который пока что действует до 31 августа. Кроме того в Минздраве не исключают, что страна осенью вернется к более суровым ограничениям, соответствующим красной зоне карантина.

Врач-иммунолог Борис Донской считает, что локдауна в Украине можно избежать, но для этого необходимо выполнить определенные условия. В частности, украинцы должны решится на вакцинацию.

"Наши граждане могут так сделать, что в их городах не будет локдаунов, если в ближайший месяц они пойдут и сделают прививку", – сказал Донской в эфире канала Obozrevatel.

При этом, по его мнению, если украинцы не вакцинируются, то нужно будет готовиться к довольно жесткому локдауну.

Донской отметил, что в отличие от предыдущих локдаунов, теперь в Украине есть способ уменьшить уровень заболеваемости и при этом не предпринимать радикальных мер.

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"Когда у нас не было вакцин, мы ничем не могли остановить вспышки, тогда локдаун был единственным способом замедлить развитие пандемии. Сейчас есть средство, которое действительно может остановить прирост. Но мы почему-то не используем его эффективно", - констатировал Донской.

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Врач-иммунолог добавил, что Украине следовало бы принять и другие меры для уменьшения риска распространения Дельта-штамма коронавируса. В частности, не следует проводить массовых мероприятий вроде крестного хода в день Крещения Украины-Руси, а также закрыть границы со странами, в которых этот штамм стремительно распространяется.

"Если мы и дальше будем проводить крестные ходы, то мы существенно ускорим приход этой вспышки. Если же мы более-менее будем придерживаться изоляции, мы замедлим попадание Дельта-штамма в Украину. Если мы закроем границы с Россией и Индией, мы замедлим попадание больных к нам и будем иметь больше времени", – подчеркнул он.

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