"Новий спосіб поливу дерев": у Києві після прориву труби утворився величезний фонтан

Висота фонтану досягала не менше 10 метрів / скріншот з відео

У Києві вдруге за день стався прорив труби на комунальних мережах. Після прориву на мосту Патона гейзер забив на Лівому березі в районі проспекту Соборності.

На кадрах, десятиметровий стовп води б'є ключем прямо на довколишні клумби і дерева, на яких вже встигли з'явитися цілі озера, повідомляє Київ зараз у Телеграм-каналі. Жителі Русанівки, які стали свідками інциденту, жартують про те, що у них відкрили новий фонтан.

Варто зауважити, що комунальники поки ніяк не коментують черговий прорив трубопроводу, проте відомо, що в столиці якраз проходять гідравлічні випробування мереж "Київтеплоенерго", які, судячи з усього, не увінчалися успіхом. В результаті інциденту ніхто не постраждав – зараз на місці події працюють комунальники.

Дивіться відео прориву труби на Русанівці:

Нагадаємо, в неділю ввечері, 11 липня, у Києві на мосту імені Євгена Патона стався прорив труби. З середини мосту струмував водоспад. Пошкодження тепломережі було виявлено під час гідравлічних випробувань.

Також раніше Главред писав про те, що в Києві біля станції метро Берестейська частково обрушився шляхопровід і впав на автомобіль.