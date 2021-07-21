"Новый способ полива деревьев": в Киеве после прорыва трубы образовался огромный фонтан

Высота фонтана достигала не менее 10 метров / Скриншот из видео

В Киеве второй раз за день произошел прорыв трубы на коммунальных сетях. После прорыва на мосту Патона гейзер забил на Левом берегу в районе проспекта Соборности.

На кадрах, десятиметровый столб воды бьет ключом прямо на близлежащие клумбы и деревья, на которых уже успели появиться целые озера, сообщает Киев сейчас в Телеграм-канале. Жители Русановки, которые стали свидетелями инцидента, шутили о том, что у них открыли новый фонтан.

Стоит отметить, что коммунальщики пока никак не комментируют очередной прорыв трубопровода, однако известно, что в столице как раз проходят гидравлические испытания сетей "Киевтеплоэнерго", которые, судя по всему, не увенчались успехом. В результате инцидента никто не пострадал – сейчас на месте происшествия работают коммунальщики.

Смотрите видео прорыва трубы на Русановке:

Напомним, в воскресенье вечером, 11 июля, в Киеве на мосту имени Евгения Патона произошел прорыв трубы. С середины моста струился водопад. Повреждение теплосети было выявлено во время гидравлических испытаний.

Также ранее Главред писал о том, что в Киеве возле станции метро Берестейская частично обрушился путепровод и рухнул на автомобиль.