В Киеве прорвало мост Патона: вода бьет фонтаном

Прорыв на мосту Патона / Скриншот

В среду, 21 июля, на столичном мосту имени Евгения Патона прорвало трубу теплосети. На Днепр обрушился мощный фонтан воды.

Видео прорыва появилось в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Предыдущая подобная ситуация была совсем недавно - 10 дней назад - 11 июля. Тогда повреждение теплосети под мостом Патона произошло во время гидравлических испытаний. А на этот раз трубу прорвало сразу в двух местах.

Данную информацию "Киевтеплоэнерго" подтвердило изданию "Сегодня", добавив, что прорыв произошел в 12:30.

Между тем, киевские власти напомнили, что поврежденный магистральный трубопровод был сооружен еще в 1962 году. Благодаря ему тепло получают около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Напомним, в воскресенье вечером, 11 июля, в Киеве на мосту имени Евгения Патона произошел прорыв трубы. С середины моста струлся водопад. Повреждение теплосети было выявлено во время гидравлических испытаний.

Также ранее Главред писал о том, что в Киеве возле станции метро Берестейская частично обрушился путепровод и рухнул на автомобиль.