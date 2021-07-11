В Киев "устал" мост Патона: в Днепр хлынул водопад

В Киеве прорыв трубы на мосту Патона

В воскресенье вечером, 11 июля, в Киеве на мосту имени Евгения Патона произошел прорыв трубы. С середины моста струится водопад, сообщает Киев оперативный.

На данный момент Киевводоканал пока официальных сообщений не давал.

Ранее Главред писал о том, что в Киеве возле станции метро Берестейская частично обрушился путепровод и рухнул на автомобиль.

Как сообщает патрульная полиция Киева, осыпался защитный слой бетона и части перильного ограждения Берестейского моста.

Патрульные уже перекрыли движение на проспекте Победы, в связи с чем там образовалась пробка.

Как сообщает Telegram-канала Киев Оперативный, от путепровода отвалился кусок бетона и попал прямо в лобовое стекло автомобиля Газель. К счастью, никто не пострадал.