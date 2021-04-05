"Мавпи з гранатою": Резніков різко висловився про провокації РФ на Донбасі

За словами Резнікова, Україна не відправлятиме своїх членів ТКГ до Мінська.
Агресія Росії на території України можлива і її не треба виключати. Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр, міністр з інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
"Будь-яка демонстрація сили іноді може перетворитися на реалізацію сили. Ми всі знаємо, як вони (Росія — ред.) використовували варіант "мавпи з гранатою", тобто передали бук своїм бойовикам і збили авіалайнер МН-17. Тому не треба виключати будь-якої можливості провокацій, так і ексцесу виконавця, коли ще одна мавпа з гранатою зробить якийсь постріл і ще одне повітряне судно може постраждати", - заявив Резніков в ефірі програми Свобода слова.
Олексій Резніков підкреслив, що Україну підтримують західні партнери.
Вони своїми діями показують, що "Україна одна в цій війні не залишатиметься".
Крім того Резніков заявив, що українська делегація в Тристоронній контактній групі, коли завершиться пандемія, не буде їхати в Мінськ на переговори по Донбасу через ворожу риторику Білорусі щодо України.
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"Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь у засіданнях ТКГ, якщо раптом завершаться карантин і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, в Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не направлятиме своїх членів до Мінська для зустрічей у реальному житті. Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну і інше місто. Я думаю, оскільки сьогодні Білорусь поки знаходиться під впливом Російської Федерації, то для нас немає довіри до цієї території", - додав Резніков.
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що Росія проводить заходи щодо стягування військ до кордонів України. Росіяни пояснюють свої дії перекиданням військових сил в рамках підготовки до військових навчань Захід-2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 2 квітня звинуватив Україну в провокаціях на Донбасі і заявив, що ситуація в регіоні стала "вельми лякаючою". За його словами, РФ вживе заходів у тому випадку, якщо Північноатлантичний альянс посилить свої війська навколо України.
- Нардеп від фракції Голос Роман Костенко вважає, що на даний момент немає ризику військового нападу Росії на Україну. Однак якщо такий сценарій стане можливим, російські війська підуть не через Донбас, так як цей регіон є найбільш захищеною українською територією.