"Мавпи з гранатою": Резніков різко висловився про провокації РФ на Донбасі

Олексій Резніков про ситуацію на Донбасі / УНІАН

Агресія Росії на території України можлива і її не треба виключати. Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр, міністр з інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Будь-яка демонстрація сили іноді може перетворитися на реалізацію сили. Ми всі знаємо, як вони (Росія — ред.) використовували варіант "мавпи з гранатою", тобто передали бук своїм бойовикам і збили авіалайнер МН-17. Тому не треба виключати будь-якої можливості провокацій, так і ексцесу виконавця, коли ще одна мавпа з гранатою зробить якийсь постріл і ще одне повітряне судно може постраждати", - заявив Резніков в ефірі програми Свобода слова.

Олексій Резніков підкреслив, що Україну підтримують західні партнери.

Вони своїми діями показують, що "Україна одна в цій війні не залишатиметься".

Крім того Резніков заявив, що українська делегація в Тристоронній контактній групі, коли завершиться пандемія, не буде їхати в Мінськ на переговори по Донбасу через ворожу риторику Білорусі щодо України.

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"Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь у засіданнях ТКГ, якщо раптом завершаться карантин і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, в Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не направлятиме своїх членів до Мінська для зустрічей у реальному житті. Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну і інше місто. Я думаю, оскільки сьогодні Білорусь поки знаходиться під впливом Російської Федерації, то для нас немає довіри до цієї території", - додав Резніков.

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