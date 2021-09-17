Обматюкала на все село і поплатилася за свої слова: суд покарав скандалістку з Закарпаття

Жінка обматюрила чоловіка / УНІАН

Мешканка села Синевир Закарпатської області поплатилася за те, що образила свого односельця. Суд покарав її за публічну нецензурну лексику в бік чоловіка. Тепер "кривдниця" змушена заплатити 4 тисячі гривень штрафу судових зборів та відшкодування моральної шкоди чоловікові. Про це свідчить вирок Міжгірського районного суду.

Відзначається, що інцидент стався в травні цього року на одній з вулиць Синевира. Тоді за дрібне хуліганство суд оштрафував жінку на 51 гривню. Однак ображений чоловік на цьому не зупинився і попросив компенсувати ще й моральну шкоду в сумі 25 тисяч гривень.

"Чоловік вважає, що односельчанка завдала йому моральної шкоди, яка полягає в приниженні його честі і гідності. Жінка ображала його і лаяла в присутності жителів села Синевир. Цей інцидент за досить короткий проміжок часу став відомий чи не більшій частині сільських жителів. Позивач почав себе почувати неспокійно в психологічному відношенні, постійно нервує при виході зі свого будинку, відчуває дискомфорт у спілкуванні з сусідами, які при розмові згадують вищевказану подію", - зазначено в тексті рішення суду.

У результаті суд зобов'язав жінку відшкодувати моральну шкоду в сумі 1 тис.однак за нею ще залишилися судові витрати в розмірі 3358 грн.

Нагадаємо, раніше у Херсонській області чоловік посварився з сусідкою і показав їй свої голі сідниці. Тепер він змушений заплатити жінці 5 тис. грн моральної компенсації.