Обматерила на все село и поплатилась за свои слова: мужчина отсудил у односельчанки 4 тыс. грн

Женщина обматерила мужчину / УНИАН

Жительница села Синевир Закарпатской области поплатилась за то, что оскорбила своего односельчанина. Суд наказал ее за публичную нецензурную лексику в сторону мужчины. Теперь "обидчица" вынуждена заплатить 4 тысячи гривен штрафа судебных сборов и возмещения морального ущерба мужчине. Об этом свидетельствует приговор Межгорского районного суда.

Отмечается, что инцидент произошел в мае этого года на одной из улиц Синевира. Тогда за мелкое хулиганство суд оштрафовал женщину на 51 гривну. Однако обиженный мужчина на этом не остановился и попросил компенсировать еще и моральный ущерб в сумме 25 тысяч гривен.

"Мужчина считает, что односельчанка нанесла ему моральный вред, который заключается в унижении его чести и достоинства. Женщина оскорбляла его и ругала в присутствии жителей села Синевир. Этот инцидент за достаточно короткий промежуток времени стал известен едва ли не большей части сельских жителей. Истец стал себя чувствовать неспокойно в психологическом отношении, постоянно нервничает при выходе из своего дома, чувствует дискомфорт в общении с соседями, которые при разговоре упоминают вышеуказанную событие", - указано в тексте решения суда.

В итоге суд обязал женщину возместить моральный ущерб в сумме 1 тыс. Однако за ней еще остались судебные издержки в размере 3358 грн.

Напомним, ранее в Херсонской области мужчина поссорился с соседкой и показал ей свои голые ягодицы. Теперь он вынужден заплатить женщине 5 тыс. грн моральной компенсации.