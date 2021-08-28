Загострення на Донбасі: сепаратисти знову відкривали вогонь, є поранені

На Донбасі поранено двох бійців

Сьогодні ввечері на Донбасі сепаратисти знову обстрілювати позиції Збройних сил України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, повідомляє штаб ООС.

"У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці у відповідь на обстріл противника застосували чергові вогневі засоби.

Обстріли Авдіївці - про що раніше писав Главред:

28 серпня, при обстрілі Авдіївки було поранено вісім бійців ЗСУ. Українська сторона в ТКГ вважає, що метою ворога було спровокувати ЗСУ на відповідь, щоб створити напругу і зірвати переговори у Вашингтоні Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Тим часом у пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежено через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території.

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З міркувань безпеки протягом найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть за обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине.

Зокрема, поїзди № 136 Київ - Авдіївка та № 826 Дніпро - Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська в Авдіївку і назад будуть доставляти на автобусах.

Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.