УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Загострення на Донбасі: сепаратисти знову відкривали вогонь, є поранені

28 серпня 2021, 23:05

Українські військовослужбовці у відповідь на обстріл противника застосували чергові вогневі засоби.

false
На Донбасі поранено двох бійців

Сьогодні ввечері на Донбасі сепаратисти знову обстрілювати позиції Збройних сил України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, повідомляє штаб ООС.

"У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці у відповідь на обстріл противника застосували чергові вогневі засоби.

false

Обстріли Авдіївці - про що раніше писав Главред:

28 серпня, при обстрілі Авдіївки було поранено вісім бійців ЗСУ. Українська сторона в ТКГ вважає, що метою ворога було спровокувати ЗСУ на відповідь, щоб створити напругу і зірвати переговори у Вашингтоні Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Тим часом у пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежено через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території.

Реклама

З міркувань безпеки протягом найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть за обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине.

Зокрема, поїзди № 136 Київ - Авдіївка та № 826 Дніпро - Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська в Авдіївку і назад будуть доставляти на автобусах.

Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.

viber
обстріли війна на Донбасі новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Загострення на Донбасі: сепаратисти знову відкривали вогонь, є поранені». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Лінійку підмочить дощ, температура різко знизиться: українцям розповіли про погоду 1 вересняЛінійку підмочить дощ, температура різко знизиться: українцям розповіли про погоду 1 вересня Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня: прикмети і заборониЩо не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня: прикмети і заборони Настя Івлєєва без ліфчика засвітила оголене тіло на відвертих селфіНастя Івлєєва без ліфчика засвітила оголене тіло на відвертих селфі Знаменита радянська акторка пішла в монастирЗнаменита радянська акторка пішла в монастир Як розуміти заяву Мінфіну, що 40-річних залишать без пенсійЯк розуміти заяву Мінфіну, що 40-річних залишать без пенсій

Останні новини

11:05

Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків Зодіаку: підступи недругів, грошові бонуси або службовий роман

10:57

"Неначе розпеченою праскою": туристка в Кирилівці поскаржилася на укуси медуз Відео

10:39

У Запоріжжі під залізничною станцією зійшли вагони: затримуються ряд поїздів – список Відео

09:52

Десь зливи, десь моторошна спека: прогноз погоди в Україні на 29 серпня

09:49

Навіть після вихідних: в Україні виявили майже 2 тисячі нових хворих на COVID-19

Реклама
09:23

У Дніпрі 14-річний хлопець зґвалтував старшокласницю

09:15

На Прикарпатті малолітні хулігани розтрощили могили на кладовищі і зняли це на відео

08:38

Українкам пояснили в Мін'юсті, як при виході на пенсію розв'язати важливу проблему Відео

08:23

Втеча від нудьги та недоїдання: на Львівщині діти масово покидають табір у розпал відпочинку Відео

08:02

У Росії заступилися за Поклонську, яку вилаяв міністр Кулеба

07:31

Сорокарічним пенсії вже не світять: як не допустити колапсу пенсійної системи Погляд

06:56

Горіховий Спас 2021: що не можна робити і прикмети на 29 серпня Відео

05:53

Здоровий ранок: дієтолог назвала п'ять небезпечних звичок натщесерце Відео

05:41

Погожий вересень, прохолодний жовтень і похмурий листопад: синоптик уточнила прогноз погоди на осінь Відео

05:20

Невдаха місяця: що обіцяє Овну гороскоп на вересень 2021

04:31

Як мігрень впливає на розвиток діабету - пояснення лікарів

04:22

Місячний гороскоп на тиждень 30 серпня - 5 вересня: грошовий бонус, великі зміни і розчарування

03:33

День шахтаря 2021 в Україні: привітання та листівки до свята

03:14

З'явилася нано-маска, що вбиває коронавірус

03:11

Бабине літо в жовтні та майже зима в листопаді: синоптик дав прогноз погоди на осінь в Україні Відео

Реклама
02:55

В Україні різко змінилася ціна на кавуни: скільки коштує ягода зараз

02:46

Горіховий Спас 2021: традиції, привітання та листівки до свята

02:39

Комаровський пояснив, коли дитині необхідно давати жарознижуюче

00:57

Які ягоди допомагають знизити ризик серцевого нападу - відповідь вчених

00:23

Названо п'ять найбезглуздіших дієт Відео

28 серпня, субота
23:58

Кидали димові шашки: в Одесі на ЛГБТ-акції затримали півсотні осіб

23:58

Дієтолог розповіла продукти, які здатні поліпшити роботу мозку

23:24

Лариса Ніцой розповіла про "московитські замашки" Макаревича

23:05

Загострення на Донбасі: сепаратисти знову відкривали вогонь, є поранені

22:36

Довгий шлейф кримінальних історій: бабусю закатованої дитини в Черкасах оголошували в розшук

22:17

Затяжне похолодання: синоптики уточнили прогноз на завтра Відео

21:54

Одіозна професорка поскаржилася на "русский мир" та хоче повернутися до вишу

21:53

Масштабна ДТП поблизу Львова: вантажівка зіткнулася з трьома автомобілями, загинула дитина

21:30

Із Афганістану вже евакуювали понад 600 осіб - ОПУ

20:59

Привілеї для щеплених у "зеленій" зоні: у МОЗ назвали умову Відео

20:30

На межі смерті: стали відомі подробиці про стан закатованого хлопчика в Черкасах

20:04

20 років до членства в ЄС: як розуміти заяву президента Естонії Погляд

19:45

У Києві стартували випробування нового трамвая

19:40

Екологи назвали причину смердючої піни в морі Одеси Відео

19:00

З'ясувалося, чи будуть прищеплювати від коронавірусу дітей Відео

Реклама
18:36

Помер знаменитий радянський актор

18:32

У МОЗ розповіли, коли ліки продаватимуть за е-рецептом

17:59

Росія хоче зірвати зустріч Зеленського і Байдена: у ТКГ прокоментували обстріли в Авдіївці Відео

17:20

Люди масово залишають місто: на Новий Орлеан насувається найсильніший ураган в історії США

16:52

У Харкові зафіксована смертельно небезпечна інфекція Відео

16:19

Смертельна аварія в Харкові: машина збила вершницю, кінь загинув Відео

16:07

Побитий танцюрист Дорофєєвої відверто розповів про свою сексуальну орієнтацію

15:59

"Ефективний механізм захисту": Кузін назвав терміни, коли можуть скасувати носіння масок Відео

15:10

До кінця року в Україні злетять ціни на молочку

15:07

У Києві чоловік випав з 8 поверху, а потім закидав копів камінням

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти