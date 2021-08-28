Обострение на Донбассе: сепаратисты вновь открывали огонь, есть раненые

На Донбассе ранено двое бойцов

Сегодня вечером на Донбассе сепаратисты снова обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, сообщает штаб ООС.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие в ответ на обстрел противника применили дежурные огневые средства.

Обстрелы Авдеевке - о чем ранее писал Главред:

28 августа, при обстреле Авдеевки было ранено восемь бойцов ВСУ. Украинская сторона в ТКГ полагает, что целью врага было спровоцировать ВСУ на ответ, чтобы создать напряжение и сорвать переговоры в Вашингтоне Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Тем временем в пресс-службе Укрзализныци сообщили, что движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничено из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

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По соображения безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино.

В частности, поезда № 136 Киев - Авдеевка и № 826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров из Покровска в Авдеевку и обратно будут доставлять на автобусах.

Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.