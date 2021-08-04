Назад у державу: Фірташ втратив свій титаново-магнієвий комбінат у Запоріжжі

ЗТМК знову в розпорядженні держави / САП

Господарський суд Запорізької області розірвав договір держави з компанією Толексіс Трейдинг Лімітед і повернув у державну власність Запорізький титано-магнієвий комбінат, який був під контролем структур бізнесмена Дмитра Фірташа.

Як повідомляє САП у середу, 4 серпня, Толексіс Трейдинг Лімітед входить до групи компаній DF Group, якою володіє Фірташ.

"Сьогодні суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП і своїм рішенням повернув Запорізький титано-магнієвий комбінат у власність держави", - заявили в САП.

ЗТМК у 2018 році вже намагалися повернути державі. Однак Верховний суд повернув цю справу на перегляд до суду першої інстанції.

Також відомо, що в 2013 році Фонд держмайна уклав контракт з офшорною компанією Толексіс Трейдинг Лімітед, яким передбачалася приватизація Запорізького титано-магнієвого комбінату з метою нібито "залучення інвестицій на впровадження сучасних прогресивних технологій і створення високорентабельного виробництва".

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На модернізацію комбінату протягом 2013-2015 років було виділено 110 млн доларів. Але пізніше ці гроші були виведені з України на рахунки офшорних фірм.

"При цьому на модернізацію виробництва фактично було направлено тільки 20 млн гривень. Отже, враховуючи свідоме невиконання інвестором взятих на себе зобов'язань, САП ініціювала розірвання договору про заснування ТОВ "ЗТМК" і повернення комбінату повністю в сферу державного управління", - уточнили в САП.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти бізнесмена Дмитра Фірташа. Санкції діятимуть протягом 3 років. Вони передбачають:

Блокування активів

Обмеження проведення торгових операцій

Припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень

Заборону на виведення капіталів за межі України

Анулювання ліцензій на користування надрами

Заборону на участь у приватизації та оренді державного майна

Що відомо про ЗТМК:

ЗТМК - єдиний виробник металевого губчастого титану в Україні та Європі. Його проектна потужність - 20 тис. тонн на рік. Але зараз комбінат може випускати тільки 10 тисяч тонн губки через застаріле виробництво.