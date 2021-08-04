Обратно в государство: Фирташ потерял свой титаново-магниевый комбинат в Запорожье

ЗТМК снова в распоряжении государства / САП

Хозяйственный суд Запорожской области расторг договор государства с компанией Толексис Трейдинг Лимитед и вернул в государственную собственность Запорожский титано-магниевый комбинат, который был под контролем структур бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Как сообщает САП в среду, 4 августа, Толексис Трейдинг Лимитед входит в группу компаний DF Group, которой владеет Фирташ.

"Сегодня суд первой инстанции полностью удовлетворил иск САП и своим решением вернул Запорожский титано-магниевый комбинат в собственность государства", - заявили в САП.

ЗТМК в 2018 году уже пытались вернуть государству. Однако Верховный суд вернул это дело на пересмотр в суд первой инстанции.

Также известно, что в 2013 году Фонд госимущества заключил контракт с оффшорной компанией Толексис Трейдинг Лимитед, которым предусматривалась приватизация Запорожского титано-магниевого комбината с целью якобы "привлечения инвестиций на внедрение современных прогрессивных технологий и создание высокорентабельного производства".

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На модернизацию комбината в течение 2013-2015 годов были выделены 110 млн долларов. Но позже эти деньги были выведены из Украины на счета оффшорных фирм.

"При этом на модернизацию производства фактически было направлено только 20 млн гривен. Следовательно, учитывая сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств, САП инициировала расторжение договора об учреждении ООО "ЗТМК" и возвращение комбината полностью в сферу государственного управления", - уточнили в САП.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Дмитрия Фирташа. Санкции будут действовать на протяжении 3 лет. Они предусматривают:

Блокировку активов

Ограничение проведения торговых операций

Прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок

Запрет на вывод капиталов за пределы Украины

Аннулирование лицензий на пользование недрами

Запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества

Что известно о ЗТМК:

ЗТМК - единственный производитель металлического губчатого титана в Украине и Европе. Его проектная мощность – 20 тыс. тонн в год. Но в настоящее время комбинат может выпускать только 10 тысяч тонн губки из-за устаревшего производства.