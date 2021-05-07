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Обвинувачений у вбивстві ветеран АТО розповів подробиці трагедії

7 травня 2021, 09:53

Андрій Пекельний перебуває під цілодобовим домашнім арештом у Глещаві. Йому інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

Андрій Пекельний
Андрій Пекельний захищався від п'ятьох нападників і випадково вбив одного з них/ Фото 24 канал

24-річний ветеран АТО Андрій Пекельний, якого звинувачують у скоєнні умисного вбивства, розповів подробиці трагічного інциденту, який стався на Великдень у селі Глещава Тернопільської області.

За словами Пекельного, він взяв ніж, щоби налякати компанію з п'яти нападників, які прийшли до нього додому. Однак один з нападників - Володимир Воробець - накинувся на ветерана АТО і був смертельно поранений, передає Zaxid.net.

Пекельний розповів, що на дискотеці його штовхнув хлопець із сусіднього села Іванівка. Після того як він зробив йому зауваження, молодик накинувся на нього з кулаками. Пекельний почав бігти, щоб уникнути подальшого конфлікту. Він зауважив, що його переслідують п'ятеро незнайомців, зокрема і хлопець з дискотеки.

П'ятеро хлопців забігли у двір, почали бити руками по вікнах, зірвали дверну ручку. У будинку, крім Пекельного, була його мати, яка страждає на психологічні розлади та має інвалідність. За словами Пекельного, вона дуже злякалася і почала кричати. Тому він вирішив вийти з дому, щоби прогнати нападників. Із собою Пекельний взяв ніж.

"Я вийшов, демонстративно показав їм ніж. Я думав, що це їх зупинить, злякає і вони просто підуть, тому що адекватні люди, навіть п'яні, якщо бачать ніж, то повинні бігти. Це повинно було їх змусити піти з мого подвір'я, але Володимир (Воробець, - ред.) знову накинувся на мене з кулаками, коли я вже був з ножем. Я у відповідь вдарив його ножем", - розповів ветеран АТО.

Після удару ножем Воробець одразу ж кинувся бігти, перескочив паркан, застрибнув у квітник, а потім звідти вибіг на вулицю. Разом з іншими нападниками хлопець пробіг ще 300 метрів, лише потім зупинився. Коли Володимир почав втрачати свідомість, його друзі намагалися занести його в автомобіль, щоби поїхати до медиків.

У той час Пекельний вже подзвонив в поліцію та повідомив, що хлопці з сусіднього села напали на нього і можливо готують ще один напад. Також Пекельний попросив викликати швидку допомогу і повідомив про одного пораненого. Приїхавши на місце інциденту, медики констатували факт смерті Воробця.

На даний момент Андрій Пекельний перебуває під цілодобовим домашнім арештом в Глещаві.

Пекельному інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Йому оголосили підозру згідно зі статтею 118 Кримінального кодексу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав пред'явлення підозри передчасним і необґрунтованим.

Один з адвокатів ветерана Віталій Коломієць заявив Радіо Свобода, що захист оскаржив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Злочин, який зараз за підозрою інкримінується, - невеликої тяжкості, 118-та стаття. Запобіжний захід обрано для тяжкого злочину, тобто позбавлення волі. Йому не дали особисте зобов'язання, заставу, взяття на поруки. Дали досить сувору міру - цілодобовий (домашній арешт, - ред.), не нічний, не якісь інші варіанти, просто досить суворий запобіжний захід", - сказав він.

Коломієць розраховує, що кримінальне провадження щодо ветерана закриють на підставі ч.3 ст. 36 Кримінального кодексу України (необхідна самооборона).

Як повідомляв Главред, у травні 2020 року у Вишгороді Київської області сталося вбивство. 16-річний хлопець з автомата застрелив 45-річного місцевого жителя, який виявився ветераном АТО.

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