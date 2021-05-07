Обвиняемый в убийстве ветеран АТО рассказал подробности трагедии

Андрей Пекельный защищался от пятерых нападающих и случайно убил одного из них/ Фото 24 канал

24-летний ветеран АТО Андрей Пекельный, которого обвиняют в совершении умышленного убийства, рассказал подробности трагического инцидента, который произошел на Пасху в селе Глещава Тернопольской области.

По словам Пекельного, он взял нож, чтобы напугать компанию из пяти нападающих, которые пришли к нему домой. Однако один из нападавших - Владимир Воробец - набросился на ветерана АТО и был смертельно ранен, передает Zaxid.net.

Пекельный рассказал, что на дискотеке его толкнул парень из соседнего села Ивановка. После того как он сделал ему замечание, молодой человек набросился на него с кулаками. Пекельный начал бежать, чтобы избежать дальнейшего конфликта. Он заметил, что его преследуют пятеро незнакомцев, среди них в том числе был и парень с дискотеки.

Пятеро парней забежали во двор, начали бить руками по окнам, сорвали дверную ручку. В доме, кроме Пекельного, была его мать, которая страдает психологическими расстройствами и имеет инвалидность. По словам Пекельного, она очень испугалась и начала кричать. Поэтому он решил выйти из дома прогнать нападавших. С собой Пекельный взял нож.

"Я вышел, демонстративно показал им нож. Я думал, что это их остановит, испугает и они просто уйдут, потому что адекватные люди, даже пьяные, если видят нож, то должны бежать. Это должно было их заставить покинуть мой двор, но Владимир (Воробец, - ред.) снова набросился на меня с кулаками, когда я уже был с ножом. Я в ответ ударил его ножом", - рассказал ветеран АТО.

После удара ножом Воробец сразу же бросился бежать, перескочил забор, запрыгнул в цветник, а затем оттуда выбежал на улицу. Вместе с другими нападающими парень пробежал еще 300 метров, только потом остановился. Когда Владимир начал терять сознание, его друзья пытались занести его в автомобиль, чтобы поехать к медикам.

В то время Пекельный уже позвонил в полицию и сообщил, что ребята из соседнего села напали на него и возможно готовят еще одно нападение. Также Пекельный попросил вызвать скорую помощь и сообщил об одном раненом. Приехав на место инцидента, медики только констатировали факт смерти Воробца.

На данный момент Андрей Пекельный находится под круглосуточным домашним арестом в Глещаве.

Пекельному инкриминируют умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны. Ему объявили подозрение согласно статье 118 Уголовного кодекса.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал предъявления подозрения преждевременным и необоснованным.

Один из адвокатов ветерана Виталий Коломиец заявил Радио Свобода, что защита обжаловала меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Преступление, которое сейчас по подозрению инкриминируется, – небольшой тяжести, 118-я статья. Мера пресечения избрана для тяжкого преступления, то есть лишение свободы. Ему не дали личное обязательство, залог, поручительство. Дали достаточно строгую меру – круглосуточный (домашний арест, - ред.), не ночной, не какие-то другие варианты, просто достаточно строгую меру пресечения", – сказал он.

Коломиец рассчитывает, что уголовное производство в отношении ветерана закроют на основании ч. 3 ст. 36 Уголовного кодекса Украины (необходимая самооборона).

Как сообщал Главред, в мае 2020 года в Вышгороде Киевской области произошло убийство. 16-летний парень из автомата застрелил 45-летнего местного жителя, который оказался ветераном АТО.