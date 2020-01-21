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Убийство ветерана АТО: появились подробности жуткой трагедии под Киевом

21 января 2020, 09:39

В Киевской области участник АТО застрелил своего товарища из охотничьего оружия.

Иван Иваненко
Иван Иваненко пережил Иловайский котел и плен террористов / скриншот

На днях в Киевской области патрульная полиция остановила автомобиль за нарушение правил дорожного движения, а в машине копы обнаружили труп мужчины с огнестрельными ранениями. Водитель признался, что застрелил своего товарища, и как раз ехал в полицию. Убитым оказался участник боевых действий на Донбассе, ветеран АТО Иван Иваненко, подозреваемым в убийстве - его друг, доброволец Валерий Кононенко.

Автомобиль УАЗ остановили в пгт Иванкив. За рулем авто был Кононенко, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В салоне копы обнаружили тело убитого Иваненко, передает ТСН. Водитель признался, что совершил убийство – выстрелил в своего товарища из охотничьего оружия. При этом он якобы сам ехал сдаваться в полицию.

Убитому Иваненко было 47 лет. У мужчины остались трое детей и мать, с которой он жил в селе Леоновка. В 2014 году вместе Кононенко они пошли добровольцами на фронт на Донбасс. Иваненко пережил Иловайский котел и плен террористов. После возвращения с войны работал водителем. Подозреваемый в убийстве Кононенко проживал в соседнем селе Феневичи. Вместе с Иваненко они построили небольшую церковь. Соседи отзываются об обоих мужчинах положительно.

Как сообщал Главредубийство произошло на почве политического спора. Пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович сообщил, что подозреваемый и его жертва вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен — Петр Порошенко или Владимир Зеленский.

"Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", - сказал Жукович.

Напомним, в ночь на 19 января в Киеве смертельно ранили  участника боевых действий на Донбассе. Около 3 часов ночи к кафе на улице Николая Юнкерова, 28а подошел мужчина, истекающий кровью, и попросил о помощи. Работники общепита вызвали скорую, но до прибытия медиков мужчина не дожил – скончался возле кафе.

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