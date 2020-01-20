Под Киевом ветеран АТО застрелил приятеля из-за спора о Зеленском и Порошенко

В автомобиле был найден труп / Фото: пресс-служба Нацполиции

В поселке Иванков Киевской области патрульные остановили автомобиль УАЗ за нарушение правил дорожного движения и обнаружили на заднем сиденье труп мужчины.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, водитель сразу признался, что застрелили своего приятеля. Он заявил, что ехал в полицию, чтобы сознаться в содеянном.

Правоохранители нашли в автомобиле охотничье ружье, из которого, возможно, был убит мужчина. Оружие не было зарегистрировано.

Патрульные задержали подозреваемого, в данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Известно, что, как обвиняемый, так и погибший были ветеранами АТО.

/ Фото: пресс-служба Нацполиции

Пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович в комментарии Фактам пояснил, что убийство произошло на почве политического спора.

"И 49-летний подозреваемый, и его жертва — оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен — Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", - сказал Жукович.

Напомним, в ночь на праздник Крещение, 19 января, в Киеве жестоко убили участника боевых действий на Донбассе.

Как ранее сообщалось, в Киеве правоохранители зафиксировали убийство 22-летнего ветерана АТО, совершенное с особой жестокостью.