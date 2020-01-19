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В Киеве зверски зарезали АТОшника - мужчина истек кровью у кафе

19 января 2020, 09:45

Мужчина лег у кафе, просил помощи и сообщил, что на него напали, но до приезда скорой он не дожил.

нож
В Киеве зарезали мужчину с удостоверением УБД / Фото: nikvesti.com

В ночь на праздник Крещение, 19 января, в Киеве жестоко участника боевых действий на Донбассе.

По информации, около 3 часов ночи к кафе на улице Николая Юнкерова, 28а подошел мужчина, истекающий кровью, и попросил о помощи. Работники общепита вызвали скорую, но до прибытия медиков мужчина не дожил – скончался у кафе.

По информации копов, мужчина лег у кафе, просил помощи и сообщил, что на него напали. Но подробностей нападения он не рассказал.

Следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия, осмотрела тело погибшего. На шее, в районе сонной артерии, у него нашли колотую рану, сообщает Информатор.

Также рядом с трупом лежал нож.

При этом личность погибшего установлена. Ему было 32 года. Также при мужчине нашли удостоверение участника боевых действий.

Читайте также"Высокопоставленное лицо": экс-нардеп рассказал о заказчике убийства ОкуевойНапомним, ранее в Киеве правоохранители зафиксировали убийство 22-летнего ветерана АТО, совершенное с особой жестокостью.

По информации, убийца нанес жертве многочисленные ножевые ранения, в том числе и в область живота.

Тело убитого ветерана АТО в ванной комнате его киевской квартиры. Начато досудебное расследование по статье об умышленном убийстве (статься 115 Уголовного кодекса Украины).

новости Киева убийство АТОшник УБД
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