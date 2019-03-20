В Киеве зверски зарезали молодого ветерана-АТОшника

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В Киеве правоохранители зафиксировали убийство 22-летнего ветерана АТО, совершенное с особой жестокостью.

Соответствующее сообщение опубликовал портал УНН. По данным журналистов, убийца нанес жертве многочисленные ножевые ранения, в том числе и в область живота.

Тело убитого ветерана АТО в ванной комнате его киевской квартиры. Начато досудебное расследование по статье об умышленном убийстве (статься 115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее на Харьковщине несовершеннолетние убили военного по просьбе девушки. До этого глава военной прокуратуры Анатолий Матиос рассказал о том, сколько людей потеряли ВСУ из-за небоевых потерь.