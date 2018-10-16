"Ужасающая статистика": Матиос рассказал сколько людей потеряли ВСУ из-за небоевых потерь

Анатолий Матиос / Википедия

Со время начала военного конфликта на Донбассе по причине самоубийств и умышленных убийств погибли около девяти сотен военнослужащих ВСУ.

Соответствующую информацию озвучил в эфире украинского ТВ озвучил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

"Проанализировав состояние небоевых безвозвратных потерь за весь период боевых действий, то есть с 2014 по 2018 год, мы столкнулись с ужасающей статистикой, которая заставила нас искать в существующих реалиях выход, как этого не допустить. Почти 900 украинских военных погибли в результате самоубийств, а также умышленных убийств. Это ужасные потери, это почти 2 полноценных батальона вооруженных сил", − заявил он.

Читайте такжеМатиос пригрозил появлением в Украине "Бахчисарайских, Барнаульских и Мурманских" полковКак считает Матиос, главный фактор, вызывающий данное печальное явления − посттравматические расстройства у вернувшихся с войны. Кроме того, главный военный прокурор отметил, что в армии не хватает психологов.

"На всю армию у нас сейчас 300 психологов, которые имеют соответствующее образование. На почти 400 тысяч военных в стране – это мизер", − подытожил Матиос.

Напомним, ранее главный военный прокурор назвал цифры небоевых потерь ВСУ за четыре годы войны.