Матиос назвал возможную причину взрывов на арсенале под Ичней

На складах под Ичней с помощью мобильного могли подорвать взрывчатку, сообщил Анатолий Матиос / Reuters

В Черниговской области с помощью мобильного телефона могли привести в действие взрывное устройство, установленное на территории склада боеприпасов Минобороны возле Ични.

До взрывов на арсенале в зоне покрытия и контроля работал телефон без ІМЕІ-кода (международный идентификатор мобильного оборудования), то есть его невозможно идентифицировать, рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

"… в момент начала этих взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без ІМЕІ-кода... — единственный на этой территории, что нами расценивается как прямой признак применения неидентифицированного телефонного аппарата для приведения того или иного взрывного устройства для взрыва", — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что 9 октября возле поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на арсенале — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы устроила российская диверсионная группа.