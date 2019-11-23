В Киеве простились с ветераном АТО, жестоко убитым приемным сыном

23 ноября на Майдане независимости в Киеве состоялось прощание с ветераном войны на Донбассе Игорем Пановым с позывным Хан, который погиб вследствие жесткого избиения пасынком.

Как сообщает Цензор.нет, гроб с телом поставили возле Стеллы независимости, попрощаться с Ханом могли все желающие.

Отдать последнюю честь побратиму пришли военнослужащие, родные, близкие погибшего и просто неравнодушные. После церемонии прощания погребение ветерана состоялось на Берковецком кладбище.

Как ранее сообщалось, в Киеве, в подъезде дома на улице имени академика Киприанова были найдены жестко избитыми ветеран АТО, боец 90-го батальона Игорь Панова с позывным Хан и его жена. По версии правоохранителей, избиение устроил пасынок Панова вместе со своим приятелем.

Затем стало известно, что медики оказались бессильны и Игорь Панов скончался в одной из больниц Киева.