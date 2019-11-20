В Киеве скончался избитый ветеран АТО с позывным "Шах"

Игорь Панов с супругой / соцсети

В Киеве скончался ветеран АТО Игорь Панов (позывной "Хан"), которого подвергся жестокому избиению 9 ноября в подъезде жилого дома.

Соответствующее сообщение опубликовала волонтер Татьяна Рыженькая в соцсети Facebook.

"Хана" не стало. Без подробностей", - написала она

Напомним, ранее в Киеве, в подъезде дома на улице имени академика Киприанова были найдены жестко избитыми ветеран АТО, боец 90-го батальона Игорь Панова с позывным Хан и его жена. По версии правоохранителей, избиение устроил пасынок Панова вместе со своим приятелем. Расследование продолжается.

