В Киеве скончался избитый ветеран АТО с позывным "Шах"

Организм Игоря Панова под позывным "Шах" не выдержал тяжелейшего избиения.
В Киеве скончался ветеран АТО Игорь Панов (позывной "Хан"), которого подвергся жестокому избиению 9 ноября в подъезде жилого дома.
Соответствующее сообщение опубликовала волонтер Татьяна Рыженькая в соцсети Facebook.
"Хана" не стало. Без подробностей", - написала она
Напомним, ранее в Киеве, в подъезде дома на улице имени академика Киприанова были найдены жестко избитыми ветеран АТО, боец 90-го батальона Игорь Панова с позывным Хан и его жена. По версии правоохранителей, избиение устроил пасынок Панова вместе со своим приятелем. Расследование продолжается.