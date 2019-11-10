Яценюк, Ярош и братья Тягнибоки: Мазур перечислил фигурантов своего дела

Игорь Мазур заявил, что в его деле еще много громких имен / УНИАН

Ветеран АТО, сотрудник Секретариата Уполномоченного ВР Украины по правам человека, Игорь Мазур заявил, что Кремлю объединил в одно дело информацию о более десяти персоналиях, которых подозревают якобы в преступлениях на Кавказе.

Как сообщает Укринформ, на пресс-конференции в Люблине Мазур заявил списке оказались украинские политики, в том числе пожилой незрячий руководитель УНА-УНСО и юноша, которому во время тех событий было всего три года.

"В этом деле, где прохожу я, проходит и Арсений Яценюк, проходят братья Тягнибоки, Ярош, и еще там где-то есть пятеро парней. Ранее по этому делу проходил Николай Карпюк и Станислав Клых, которые никогда не были в Чечне, но это не было важно для "российского правосудия. Интерпол, который раньше не ставил нас в черный список, тех, кто на Кавказе где-то освещал те преступления, которые совершала российская армия как в Грузии, так и в Чечне, то сейчас Интерпол включил нас в розыск", — сказал Мазур.

По словам освобожденного узника, российские следователи совершенно не озаботились элементарным подсчетом возраста подозреваемых.

"В этом деле даже некоторое время проходил господин Юрий Шухевич, слепой, но поскольку он входит в руководство УНА-УНСО, то его тоже как боевика включили в это дело. И Ярослава Лагнюка, это наш председатель исполкома, которому в то время было 3,5 года, также включили в это дело, то есть, что он тоже замучил там 10 россиян, он принимал участие в боевых действиях", — рассказал он

Мазур констатировал, что в последнее время международные структуры стали чрезмерно строги к гражданам Украины, что чревато ситуациями, в одной из которых, в частности, оказался он.