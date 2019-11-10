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"Интерпол сдался": замглавы УНА-УНСО Мазур рассказал о своем задержании в Польше

10 ноября 2019, 20:11

Игорь Мазур подтвердил, что был на территории Чечни во время войны.

Игорь Мазур
Игорь Мазур / УНИАН

Задержанный в Польше по запросу России ветеран АТО, один из руководителей УНА-УНСО Игорь Мазур заявил, что кроме него в списках Интерпола могут находится и другие украинцы.

"Интерпол, который ранее не ставил нас в черный список, тех, кто на Кавказе где-то освещал преступления, совершенные российской армией как в Грузии, так и в Чечне, то сейчас Интерпол включил нас в розыск. Не исключаю, что кроме меня и другие могут быть в списке", - подчеркнул он в Люблине во время пресс-конференции после того, как его передали на поруки украинскому консулу.

Мазур пояснил, что по его делу также проходит Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, Дмитрий Ярош.

Читайте такжеСуда не будет: в Польше решили судьбу задержанного замглавы УНА-УНСО Мазура"Ранее по этому делу проходил Николай Карпюк и Станислав Клых, которые никогда не были в Чечне, но это не было важно для российского правосудия в кавычках. Это дело делалось людьми, которые неадекватно оценивали года рождения, состояние здоровья людей. Потому что в этом деле даже некоторое время проходил господин Юрий Шухевич, который слепой, но поскольку он входит в руководство УНА-УНСО, то его тоже как боевика включили в это дело, и Ярослава Лагнюка, это наш председатель исполкома, которому в то время было 3,5 года, так же включили в это дело, то есть, что он тоже замучил там 10 россиян, что он принимал участие в боевых действиях", - добавил ветеран АТО.

При этом он заявил, что не участвовал в боевых действиях, а был на территории Чечни в то время, мы приехали туда как журналисты, и где работал в пресс-центре Свободный Кавказ.

"Украинские пограничники не предупреждали меня, что я в списке Интерпола. Я уже в Польше был несколько раз после того, как уволился из ВСУ. Я был в базе Интерпола с 2014 года, просто Интерпол не давал хода этом. Последние месяцы Россия начала активно работать на международном уровне. Интерпол сдался и включил нас в так называемый "черный список". К сожалению, Интерпол помогает в этом России", - резюмировал Мазур.

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Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России был задержан один из лидеров УНА-УНСО, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур, который приехал в Польшу он ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

В России обвиняют Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в боевых действиях на территории Чечни. В этом деле фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские узники Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября.

Сегодня, 10 ноября, польская прокуратура отпустила Мазура на поруки украинского консула в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве в Люблине.

Россия Польша Интерпол УНА-УНСО Украина Игорь Мазур
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