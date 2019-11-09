В Польше задержан один из лидеров УНА-УНСО: в чем обвиняют Мазура-Тополю

Игорь Мазур / lb.ua

В субботу, 9 ноября, в Польше был задержан один из лидеров УНА-УНСО Игорь Мазур (Тополя), сообщила замглавы комитета Верховной Рады по международным делам Соломия Бобровская.

По ее данным, Мазура задержали по линии Интерпола по запросу Российской Федерации.

"Игорь Мазур, Тополя, который еще является моим помощником, задержан на польской границе Дорогобуж польскими пограничниками по требованию рф через Интерпол", – написала Бобровская в Facebook.

Как сообщают в Сети, Мазур должен был посетить официальное мероприятие по приглашению польской стороны. 11 ноября, в городе Хелм должен состояться суд по делу Мазура.

Читайте такжеВ Чечне суд признал двух членов УНА – УНСО виновнымиПо словам омбудсмена Людмилы Денисовой, Мазура, который также является сотрудником Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека, задержали на пограничном пункте Дорогуск. Она добавила, что к задержанному украинцу не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката.

По данным экс-нардепа Игоря Мосийчука, в запросе РФ обвиняет Мазура в терроризме, а именно участии в первой чеченской войне на стороне войск Джохара Дудаева в составе батальона УНСО Викинг под командованием Саши Белого.

"Материалы запроса РФ на задержание Мазура основываются на деле политзаключенных Кремля Карпюка и Клыха. ... также подготовке сейчас терактов на территории РФ", - сообщил Мосийчук в Facebook.

Как известно Мазур в 2014 году был руководителем Правого сектора Киевщины и начальником штаба 24-й сотни Самооборона Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. С апреля 2015 года - офицер ВСУ, командир роты, заместитель начальника штаба разведывательного батальона в секторе "М".

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С ноября 2016 после демобилизации стал заместителем председателя партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО. С июня 2017 - председатель общественной организации Межиморья, пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).