  1. Главная
  3. Мир

В Польше задержан один из лидеров УНА-УНСО: в чем обвиняют Мазура-Тополю

9 ноября 2019, 16:39

Игоря Мазура задержали по линии Интерпола по запросу Российской Федерации.

Игорь Мазур
Игорь Мазур / lb.ua

В субботу, 9 ноября, в Польше был задержан один из лидеров УНА-УНСО Игорь Мазур (Тополя), сообщила замглавы комитета Верховной Рады по международным делам Соломия Бобровская.

По ее данным, Мазура задержали по линии Интерпола по запросу Российской Федерации.

"Игорь Мазур, Тополя, который еще является моим помощником, задержан на польской границе Дорогобуж польскими пограничниками по требованию рф через Интерпол", – написала Бобровская в Facebook.

Как сообщают в Сети, Мазур должен был посетить официальное мероприятие по приглашению польской стороны. 11 ноября, в городе Хелм должен состояться суд по делу Мазура.

Читайте такжеВ Чечне суд признал двух членов УНА – УНСО виновнымиПо словам омбудсмена Людмилы Денисовой, Мазура, который также является сотрудником Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека, задержали на пограничном пункте Дорогуск. Она добавила, что к задержанному украинцу не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката.

По данным экс-нардепа Игоря Мосийчука, в запросе РФ обвиняет Мазура в терроризме, а именно участии в первой чеченской войне на стороне войск Джохара Дудаева в составе батальона УНСО Викинг под командованием Саши Белого.

"Материалы запроса РФ на задержание Мазура основываются на деле политзаключенных Кремля Карпюка и Клыха. ... также подготовке сейчас терактов на территории РФ", - сообщил Мосийчук в Facebook.

Как известно Мазур в 2014 году был руководителем Правого сектора Киевщины и начальником штаба 24-й сотни Самооборона Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. С апреля 2015 года - офицер ВСУ, командир роты, заместитель начальника штаба разведывательного батальона в секторе "М".

Читайте такжеВерховный суд России на тайном заседании запретил "Правый сектор" и УНА-УНСО

С ноября 2016 после демобилизации стал заместителем председателя партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО. С июня 2017 - председатель общественной организации Межиморья, пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).

Россия Польша Тополя УНА-УНСО Игорь Мазур
Сейчас вы просматриваете новость «В Польше задержан один из лидеров УНА-УНСО: в чем обвиняют Мазура-Тополю». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:39
В Польше задержан один из лидеров УНА-УНСО: в чем обвиняют Мазура-Тополю
16:15
"Несите покрышки и поджигайте": Сенцов дал совет россиянам
15:38
"Полное де**мо": Бужанский жестко припечатал министра культуры Бородянского
15:33
Завидные отношения и "удар" в сердце: кому гороскоп на завтра прочит страсти
15:02
Разведение сил у Петровского: появились свежие подробности Видео
14:59
Зеленский решил неотложно укрепить государство: озвучены главные меры
14:37
Цензура и агитация за Порошенко: Киселев рассказал о подмоченной репутации Прямого
14:04
Отвод войск в районе Петровского: в России не смогли промолчать Видео
14:00
Мужские стрижки, которые будут модными в 2020 году - кроп, фокс хоук и стрижка Месси - фото Фото
13:59
"Так лучше": в Слуге народа рассказали, почему не выгнали Кличко на поста главы КГГА
13:42
Фарион назвала русскоговорящих защитников Украины москалями Видео
13:35
Скуют морозы, засыплет снегом: синоптик назвал дату резкого похолодания
13:30
"Легковушка стала грудой металла": под Бердичевом в ДТП погибли три человека Фото
13:03
"А Маричка то курвой оказалась": комика Молочного внесли в базу сайта Миротворец
12:22
Новое разведение войск на Донбассе: процесс пошел Видео
12:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 11 выпуск 3 сезон - 08-11-2019 Фото Видео
11:52
Названа ключевая причина "ущербного" роста заработка
11:22
"В стране быдло и баклажаны, а я хороший": экс-министр шокировал украинцев заявлением о распаде страны Видео
10:36
"Наживает врагов на голом месте": Черновол объяснила, почему защищает "бычару" Пашинского
10:24
"Отличился экс-сутенер": в Киеве ром устроил масштабное ДТП Фото Видео
09:54
На Одесчине произошла авария на реке, есть жертва: названа возможная причина
09:42
"Как с козла молока": в захваченной Макеевке произошло землетрясение, Пушилина "взяли за яйца" Видео
09:39
Почему в США решили отказаться от преемника Курта Волкера мнение
08:44
Экс-замминистра рассказал о военном преступлении России в Крыму
08:43
В "ЛНР" поставили Киеву ультиматум
08:38
Конвульсии Укроборонпрома: есть ли шанс его спасти мнение
08:15
Наглая кража и удача в делах: кому гороскоп на 9 ноября 2019 сулит яркие эмоции
08:13
"Украина – проект, над которым работаем": Помпео удивил мир экстравагантным заявлением Видео
07:53
"Не*уй было ссать на наш танк": за процветание "рышпублики" повесился боевик "ДНР"
07:27
Украинская ГТС навсегда отправляется в резерв мнение
07:23
Бартер Порошенко: люди Джулиани сделали экс-президенту Украины выгодное предложение
06:47
"Какая сочная": Нюша разделась и показала загорелые ягодицы на пикантном фото
06:27
Украине не светит НАТО, но ничего страшного в этом нет мнение
06:01
Правильное питание для похудения: с чего начать, и меню на каждый день
05:40
Молниеносная победа: астролог рассказала, кого ждет триумф в ноябре
05:11
Нежный макияж на осень 2019: звездный визажист дала важные советы
04:44
В чем встречать Новый год 2020 и что делать: приметы
04:27
"Хочу всегда и везде": Даша Астафьева игриво засветила грудь
04:02
"Так слоника не купить": Климкин постебался над бюджетом 2020
03:33
Быков: российский читатель испорчен, а украинский - неравнодушен
03:03
В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами: опубликовано фото
02:37
Во все тяжкие по-украински: в Днепре задержали молодого микробиолога Видео
02:07
В ноябре субсидии получат не все украинцы: в чем причина Видео
01:59
В Запорожье 15-летняя девушка родила в свой день рождения двойню Видео
01:38
Вирусы-мутанты: какой сейчас грипп в Украине и для кого он смертелен
01:15
"Из-за любви": в Ровно пьяный мужчина поджег Lexus Видео
01:08
Конец эпохи: эксперт рассказал о двух "колоссальных революциях" Зеленского
00:53
В Украине может вырасти плата за Интернет до 50 евро
00:38
"Осталось украинцам помочь": Галкин распек российских пропагандистов
00:19
9 ноября – какой сегодня праздник: что делать в Нестора Летописца
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять