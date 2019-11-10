Задержание в Польше замглавы УНА-УНСО: Мазура доставили в прокуратуру

В воскресенье, 10 ноября, задержанного в Польше заместителя руководителя организации УНА-УНСО украинца Игоря Мазура доставили в отдел Люблинской Окружной прокуратуры в Хелме.

Как передает Укринформ, там будет решаться вопрос о том, когда состоится суд над ветераном АТО

Как подчеркнул консула Генконсульства Украины в Люблине Артем Валах, сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия. Суд по делу задержания Мазура может состояться в течение ближайших суток в Люблине.

Читайте такжеЗадержание Мазура: в Польше спрогнозировали судьбу одного из лидеров УНА-УНСОПо словам директора департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, украинское внешнеполитическое ведомство разработало стратегию защиты Мазура в суде.

"Стратегия защиты выработана, консулы имеют опыт защиты прав украинцев в таких делах, которые заканчивались освобождением задержанных соотечественников", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

На ситуацию с задержанием Мазура отреагировал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Он подчеркнул, что польские власти будут придерживаться международного права при рассмотрении дела задержанного украинца.

По его словам, решение о задержании принимала погранслужба, "которая не знает, какую роль играет человек, включенный в список Интерпола". Министр отметил, что Украина и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, согласно которому погранслужба обязана задержать человека из списка, передает канал tvn24.

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Чапутович добавил, что польские консульские власти совместно с украинской стороной выясняют причины внесения Мазура в список Россией. По его словам, иногда стороны соглашения Интерпола злоупотребляют возможностью включения в список. Эти вопросы будут проанализированы и изучены, заключил он.

Напомним, 9 ноября в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров УНА-УНСО, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура. В Польшу Мазур ехал по приглашению вице-спикера польского Сайма Беаты Мазурек.

Запрос России об экстрадиции Мазура касается дела, в котором фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские заключенные Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября.