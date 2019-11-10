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Суда не будет: в Польше решили судьбу задержанного замглавы УНА-УНСО Мазура

10 ноября 2019, 16:30

Суд по избранию меры пресечения Игорю Мазуру не состоится.

Игорь Мазур
Игоря Мазура задержали в Польше / Фейсбук И.Мазура

В Польше задержанного накануне одного из лидеров УНА-УНСО, ветерана АТО Игоря Мазура передали на поруки украинскому консулу.

Как рассказала в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, запланированного суда не будет.

"Суд по избранию меры пресечения Игорю Мазуру не состоится. Сотрудник Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине", - сообщила она.

Вместе с тем Денисова добавила, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве.

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Как сообщила пресс-секретарь окружного суда в польском Люблине Барбара Марковская, суд не будет рассматривать дело об аресте Мазура.

"Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится", — подчеркнула она.

По ее словам, причину этого решения следует выяснять в прокуратуре.

Напомним, 9 ноября в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров УНА-УНСО, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура. В Польшу Мазур ехал по приглашению вице-спикера польского Сайма Беаты Мазурек.

Запрос России об экстрадиции Мазура касается дела, в котором фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские заключенные Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября.

Россия Польша Интерпол УНА-УНСО Людмила Денисова Украина Игорь Мазур
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