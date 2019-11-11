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В Киеве с проломленными головами найдены ветеран АТО с женой: обвинили сына

11 ноября 2019, 00:04

Оба потерпевших находятся в коме.

Игорь Панов находится в коме после жесткого избиения / Фото: Facebook/Хан Игорь

В Киеве 10 ноября найдены избитыми ветеран АТО, боец 90-го батальона Игорь Панова с позывным Хан и его жена.

"Сегодня ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами был найден Панов Игорь, позывной Хан с женой… боец легендарного 90-го батальона. Найдены без сознания с проломленными головами. Их доставили в 17 больницу. Срочно были проведены операции обоим. При трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане поменьше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции", -  сообщил волонтер Татьяна Грубенюк (Руденька) в Facebook.

По сведениям очевидцев, раненных супругов нашли соседи и вызвали скорую. Однако они уверяют, что не слышали ссоры или крика. Потерпевших били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью.

В полиции Киева сообщили, что инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Киприанова.

"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали", - сказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Правоохранители задержали подозреваемых 1989 и 1990 рождения, они дают показания в полиции. Им инкриминируют покушение на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Житомирской области во время конфликта с егерями от огнестрельного ранения погиб адвокат Святослав Пархоменко, который защищал интересы подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Александра Лося.

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