Адвоката подозреваемого по делу Вороненкова застрелили на охоте

Адвоката застрелили на охоте / bryansktoday.ru

В Житомирской области во время конфликта с егерями от огнестрельного ранения погиб адвокат Святослав Пархоменко, который защищал интересы подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Александра Лося.

"Во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации "Радомышльские охотники", еще один мужчина с тяжелым ранением госпитализирован", - говорится на сайте ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Уточняется, что тяжелое ранение также получил получил 52-летний житель Киевской области.

"Остальные участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет", – отметили в полиции.

Расследование по факту данного преступления продолжается. Полиция предварительно квалифицирует событие, как покушение на убийство, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Как известно, в Киеве снял с гражданина России Владимира Тюрина подозрения в заказе убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Напомним, жена экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова публично назвала имя организатора убийства ее мужа.

Ранее сообщалось, что Максакова тайно вышла замуж и подарила возлюбленному апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве, которые он в скором времени продал.