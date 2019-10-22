В Киеве суд снял подозрения по убийству Вороненкова с россиянина

Максакова передумала обвинять бывшего мужа в убийстве Вороненкова / Reuters

Суд в Киеве снял с гражданина России Владимира Тюрина подозрения в заказе убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на решение суда и комментарии прокуратуры, указал на полное изменение показаний потерпевшей Марии Максаковой.

Уточняется, что вдова погибшего отказалась от утверждений, что за убийством Вороненкова стоял ее бывший муж Тюрин. Также основанием для отмены подозрения стала формальность — отсутствие подтверждения о получении Тюриным письменного уведомления. Украинские прокуроры утверждают, что отправляли четыре запроса, однако компетентные органы России их игнорировали.

Спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец отметила, что данное решение не означает прекращения расследования относительно заказчиков убийства и правоохранители продолжат раскрытие преступления.

Напомним, жена экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова публично назвала имя организатора убийства ее мужа.

Ранее сообщалось, что Максакова тайно вышла замуж и подарила возлюбленному апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве, которые он в скором времени продал.