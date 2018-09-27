Максакова тайно вышла замуж и лишилась квартиры – СМИ

Максакова тайно связала себя узами брака / Скриншот видео с youtube.com

Российская оперная певица Мария Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова тайно вышла замуж, однако брак оказался не очень счастливым.

Как сообщает издание mk.ru, Максакова вышла замуж за Далхата Халаева 12 июля этого года в Киеве, подарив возлюбленному апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве.

По информации журналистов, Халаев сразу после свадьбы продал квартиру, не посоветовавшись с новой женой. Максакова, узнав об этом, обратилась в Пресненский суд Москвы, чтобы сделку купли-продажи признали недействительной.

Суду оперная дива рассказала, что имущество было продано без ее согласия, а сделке ее не уведомили. Как отмечается, ответчиками стали супруг певицы и покупатель Мурат Мержоев, уроженец Ингушетии. Любопытно, что купивший элитное жилье Маржоев значится в базе судебных приставов и не платит по долгам.

Напомним, ранее СМИ распространяли информацию, что любовником Максаковой является главный режиссер одного из оперных театров Армен Калоян.