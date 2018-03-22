В России назвали имя любовника Максаковой. Оперная дива отрицает

Мария Максакова, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, стала героиней программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

В студии журналист из Украины Янина Соколовская заявила, что певице симпатизирует главный режиссер одного из оперных театров Армен Калоян. Видео эфира опубликовано на сайте телеканала Россия-1.

Журналист заявила, что, судя по слухам, Калоян является новым любовником Максаковой.

Однако редакторы программы связались с Максаковой, она данную информацию опровергла. Вдова сказала, что считает украинского режиссера талантливым человеком, но не заметила с его стороны никакого интереса к ней как к женщине, разве что как к певице или артистке.

Как ранее сообщалось, Максакова рассказала о сообщениях от вероятного заказчика убийства Вороненкова. Главным подозреваемым, во версии следствия, является Владимир Тюрин — криминальный авторитет и первый муж Максаковой.