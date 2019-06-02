Максакова озвучила имя убийцы Вороненкова

2 июня 2019, 20:25

Россиянка считает, что этот человек сам признался в убийстве ее мужа.

Мария Максакова и сын на кладбище
Мария Максакова считает, что ее мужа убил российский следователь / tsn.ua

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова, которая является супругой застреленного в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, публично назвала имя организатора убийства ее мужа.

Как сообщает НТВ, Максакова попросила председателя СК России Александра Быстрыкина расследовать возможную причастность экс-сотрудника следственного комитета Одинцовского района Московской области Дениса Панаитова к смерти ее мужа.

"Я прошу применить к нему все нормы законодательства России", — подчеркнула певица.

По словам Максаковой, Панаитов ранее откровенно признался, что убил ее мужа.

Как известно, после переезда Вороненкова с женой на Украину Панаитов предложил обменять московскую квартиру супругов на свою жилплощадь в Киеве. Сделка состоялась 22 марта 2017 года, за сутки до смерти бывшего депутата Госдумы.

Напомним, ранее сообщалось, что Максакова тайно вышла замуж и подарила возлюбленному апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве, которые он в скором времени продал.

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убийство Госдума РФ Мария Максакова Денис Вороненков
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